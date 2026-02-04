Inventarios de crudo y destilados de EEUU caen la semana pasada, los de gasolina crecen: EIA

NUEVA YORK, 4 feb (Reuters) - Las existencias de crudo y destilados de Estados Unidos ⁠disminuyeron en la ⁠semana que finalizó el 30 de enero, mientras que las de gasolina aumentaron, informó el miércoles la ⁠Administración ‌de Información ​de Energía (EIA).

* Los inventarios de crudo cayeron en 3,5 ​millones de barriles la semana pasada, a 420,3 millones ‌de barriles, según la EIA, en comparación ‌con las expectativas de ​los analistas consultados en una encuesta de Reuters que apuntaban a un aumento de 489.000 barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, descendieron en 743.000 barriles durante la semana pasada, según la EIA.

* La producción de crudo de ⁠las refinerías cayó en 180.000 barriles al día, y la tasa de ​utilización de las refinerías bajó en 0,4 puntos porcentuales la semana pasada, al 90,5%, según la EIA.

* Los inventarios de gasolina de Estados Unidos crecieron en 0,7 millones de barriles en la semana, a 257,9 millones de barriles, según la EIA, ⁠en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta ​de Reuters que apuntaban a un alza de 1,4 millones de barriles.

* Las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible para ‍calefacción, bajaron en 5,6 millones de barriles en la semana, a 127,4 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 2,3 millones de barriles, según los datos de la EIA.

* Las ​importaciones netas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,1 millones de barriles al día, según la EIA. (Reportaje de Shariq Khan en Nueva York; edición ‍de Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)