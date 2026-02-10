Inventarios de empresas de EEUU aumentan menos de lo esperado en noviembre

WASHINGTON, 10 feb (Reuters) - Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron menos de lo esperado en noviembre debido a la caída de las existencias de los minoristas, según datos del Gobierno publicados el martes

Los inventarios subieron un 0,1% tras ganar un 0,2% en octubre, informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los inventarios son un componente clave del PIB y uno de los más volátiles

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de las existencias del 0,2%. En noviembre crecieron un 1,2% en términos interanuales. El informe se retrasó debido al cierre de la Administración federal el año pasado

Los inventarios minoristas cayeron un 0,1% en noviembre, tras subir un 0,5% en octubre. Los inventarios de vehículos de motor descendieron un 0,9%, tras un aumento del 1,0% en octubre

Los inventarios minoristas, excluidos los automóviles, que se tienen en cuenta en el cálculo del PIB, aumentaron un 0,2% tras un incremento similar mensual anterior. Los inventarios mayoristas crecieron un 0,2% en noviembre, mientras que las existencias de los fabricantes subieron un 0,1%

Los inventarios empresariales han disminuido durante dos trimestres consecutivos, lo que ha restado crecimiento al PIB. Sin embargo, este lastre se vio más que compensado por la reducción del déficit comercial durante ese periodo

La Reserva Federal de Atlanta prevé actualmente que el PIB aumentará a una tasa anualizada del 4,2% en el cuarto trimestre. La economía creció a un ritmo del 4,4% en el trimestre julio-septiembre

Las ventas empresariales aumentaron un 0,6% en noviembre, tras descender un 0,2% en octubre. Las ventas minoristas aumentaron un 0,5%. Al ritmo de ventas de noviembre, las empresas tardarían 1,37 meses en vaciar sus estanterías, frente a los 1,38 meses de octubre

