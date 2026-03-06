Inventarios de empresas EEUU aumentan ligeramente en diciembre
WASHINGTON, 6 mar (Reuters) -
Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron ligeramente en diciembre, en un contexto de un repunte de las existencias de los minoristas, según datos del Gobierno publicados el viernes.
Los inventarios aumentaron un 0,1% tras mantenerse sin cambios en noviembre, según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.
Los inventarios son un componente clave del PIB y uno de los más volátiles. El aumento estuvo en línea con las expectativas de los economistas.
Los inventarios avanzaron un 1,6% en términos interanuales en diciembre. El informe se retrasó debido al cierre de la Administración federal el año pasado. El mes pasado, el Gobierno informó de que los inventarios disminuyeron en el cuarto trimestre por tercer trimestre consecutivo, aunque el ritmo de contracción se ralentizó.
Las existencias añadieron 0,21 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anualizada del 1,4% del periodo octubre-diciembre.
Los inventarios minoristas repuntaron un 0,1% en diciembre, tras caer un 0,4% en noviembre. Los inventarios mayoristas aumentaron un 0,2% en diciembre, mientras que las existencias de los fabricantes crecieron un 0,1%.
Las ventas de las empresas aumentaron un 0,5% en diciembre, tras subir un 0,6% en noviembre. Las ventas de los minoristas se mantuvieron sin cambios. Al ritmo de ventas de diciembre, las empresas tardarían 1,36 meses en vaciar sus estanterías, frente a los 1,37 meses de noviembre. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)