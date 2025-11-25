Inventarios de empresas en EEUU se mantienen inesperadamente estables en agosto

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) - Los inventarios de las empresas estadounidenses se mantuvieron inesperadamente sin cambios en agosto, con las existencias de los minoristas cayendo en medio de sólidas ventas.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó el martes que los inventarios se mantuvieron sin cambios, tras un aumento del 0,1% en julio. Los inventarios son un componente clave del Producto Interno Bruto y uno de los más volátiles. En agosto aumentaron un 1,1% interanual. El informe se retrasó por el cierre del Gobierno, que duró 43 días.

Las existencias de las empresas disminuyeron a una tasa anualizada de US$18.300 millones en el segundo trimestre, restando 3,29 puntos porcentuales al PIB. Sin embargo, esto se vio compensado con creces por la contribución récord de 4,83 puntos porcentuales de un menor déficit comercial.

La Reserva Federal de Atlanta prevé que el PIB crezca a una tasa anualizada del 4,2% en el tercer trimestre.

El Gobierno publicará la estimación del PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre. La economía creció a un ritmo del 3,8% en el trimestre abril-junio.

Los inventarios del comercio minorista bajaron un 0,1% en agosto, en lugar de mantenerse sin cambios como se estimaba en un informe anticipado publicado en septiembre. En julio subieron un 0,1%.

Los inventarios de vehículos de motor cayeron un 0,5%, en lugar de disminuir un 0,4% como se había informado anteriormente. En julio subieron un 0,2%.

Los inventarios al por menor, excluidos los de automóviles, que entran en el cálculo del PIB, se mantuvieron sin cambios. Previamente se había informado de un aumento del 0,3%.

Los inventarios mayoristas se mantuvieron estables en agosto, al igual que las existencias de los fabricantes.

Las ventas de las empresas subieron un 0,2% en agosto, tras haber aumentado un 1,0% en julio. Las ventas de los minoristas aumentaron un 0,5%. Al ritmo de ventas de agosto, los comercios tardarían 1,37 meses en vaciar sus estanterías, sin cambios respecto a julio. (Reporte de Lucia Mutikani. Editado en español por Javier Leira)