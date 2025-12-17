Inventarios de gasolina y destilados suben en EEUU, según la EIA

Por Lynx Insight Service

17 dic (Reuters) - Las existencias de petróleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, mientras que las de gasolina y destilados subieron, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA).

Los inventarios de petróleo cayeron 1,27 millones de barriles la semana pasada, a 424,4 millones de barriles, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 1,1 millones de barriles, según sondeo de Reuters.

Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, Oklahoma, bajaron 0,7 millones de barriles la semana pasada, dijo la EIA.

El uso de las refinerías subió 0,1 millones de barriles por día, según las cifras de EIA. La tasa de utilización avanzó 0,3 puntos porcentuales.

Las existencias de gasolina subieron 4,8 millones de barriles en la semana, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de un alza de 2,1 millones de barriles.

Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, aumentaron 1,7 millones de barriles en la semana, frente a las expectativas de un alza de 1,2 millones de barriles, mostró el reporte de la EIA.

Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada cayeron 0,7 millones de barriles por día, dijo la EIA.