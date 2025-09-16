Inventarios de las empresas de EEUU aumentan moderadamente en julio

WASHINGTON, 16 sep (Reuters) - Los inventarios de las empresas estadounidenses crecieron ligeramente en julio por un repunte de las ventas, mostraron datos del Gobierno.

Los inventarios subieron un 0,2% tras avanzar por el mismo margen en junio, informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los inventarios son un componente clave del Producto Interno Bruto y uno de los más volátiles. Aumentaron un 1,5% interanual.

Los inventarios disminuyeron a un ritmo anualizado de 32.900 millones de dólares en el segundo trimestre, restando 3,29 puntos porcentuales al PBI. Sin embargo, esto se vio compensado con creces por la contribución récord de 4,95 puntos porcentuales de un menor déficit comercial.

La economía creció a una tasa anualizada del 3,3% el pasado trimestre, tras contraerse a un ritmo del 0,5% en el primero. La Reserva Federal de Atlanta estima actualmente que el PBI crecerá a un ritmo del 3,1% en el tercer trimestre.

Los inventarios del comercio minorista crecieron un 0,2% en julio, según las estimaciones de un informe adelantado publicado el mes pasado. En junio subieron un 0,2%.

Las existencias de vehículos de motor aumentaron un 0,5%, en lugar del 0,3% comunicado anteriormente. En junio avanzaron un 0,9%. Los inventarios al por menor, excluidos los de automóviles, que entran en el cálculo del PBI, ganaron un 0,1% como se había informado inicialmente.

Los inventarios mayoristas subieron un 0,1% en julio, mientras que las existencias de los fabricantes aumentaron un 0,3%.

Las ventas de las empresas se dispararon un 1,0% en julio, tras subir un 0,7% en junio. Al ritmo de ventas de julio, las empresas tardarían 1,37 meses en vaciar sus estanterías, frente a los 1,38 meses de junio. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)