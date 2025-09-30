Inventarios de maíz de EEUU caen antes de la cosecha récord de otoño boreal

Por Tom Polansek

CHICAGO, 30 sep (Reuters) - Los agricultores y comerciantes de cereales de Estados Unidos tenían almacenado un 13% menos maíz que hace un año de cara a la cosecha de otoño boreal, mostraron el martes datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a pesar de que una cosecha récord iba a reponer los inventarios.

Los bajos precios han impulsado este año las exportaciones del principal proveedor mundial de maíz, reduciendo las existencias almacenadas, pero también dificultando que los agricultores obtengan ganancias en un momento en que han aumentado los costos de fertilizantes, semillas y otros bienes.

Según el informe trimestral del USDA, el 1 de septiembre había almacenados 1532 millones de bushels de maíz, frente a los 1763 millones de bushels del año anterior. Los analistas esperaban en promedio 1337 millones de bushels.

Los futuros del maíz cotizaban a la baja después de que la agencia publicó sus datos, mientras los agricultores aceleraban la recolección en el Medio Oeste. El mes pasado, el mercado cayó por debajo de US$4 y se acercó a un mínimo de cuatro años establecido en agosto de 2024 ante las previsiones de una cosecha récord.

A pesar de los bajos precios, los productores ganaderos estadounidenses probablemente usaron menos maíz para la alimentación de lo esperado anteriormente porque Washington bloqueó las importaciones de ganado mexicano en un intento por mantener alejado al dañino parásito del gusano barrenador del ganado del Nuevo Mundo, que se ha propagado en México, dijeron los analistas.

"Tenemos menos ganado mexicano, menos uso de pienso", dijo Don Roose, presidente de la correduría U.S. Commodities.

Los precios de la soja también se han resentido porque el principal importador, China, no ha comprado suministros de la cosecha estadounidense de otoño durante su guerra comercial con Washington, un retraso inusual. En su lugar, los importadores chinos han recurrido a Sudamérica en busca de soja.

Aun así, las existencias estadounidenses de soja se redujeron debido a la fuerte demanda de los trituradores nacionales, según los analistas. Había 316 millones de bushels de soja almacenados al 1 de septiembre, frente a los 342 millones de hace un año. Los analistas esperaban 323 millones.

En cuanto al trigo, las existencias alcanzaron el 1 de septiembre su nivel más alto en cinco años, con 2120 millones de bushels, frente a los 1992 millones de un año antes, según el USDA.

Los analistas esperaban 2043 millones de bushels.

El USDA elevó su estimación de producción de trigo en Estados Unidos de 1927 millones a 1985 millones de bushels, lo que provocó la caída de los futuros del trigo.

“Tenemos mucho trigo con el que lidiar”, dijo Terry Reilly, estratega agrícola senior de Marex. (Reporte de Tom Polansek en Chicago; reporte adicional de Karl Plume en Chicago; Editado en Español por Ricardo Figueroa)