Inventarios de petróleo de EEUU caen, los de gasolina y destilados aumentan: EIA

Inventarios de petróleo de EEUU caen, los de gasolina y destilados aumentan: EIA
Por Lynx Insight Service

19 nov (Reuters) - Las existencias de petróleo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada, mientras que las de gasolina y destilados crecieron, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* Los inventarios de petróleo bajaron en 3,43 millones de barriles la semana pasada, a 424,2 millones de barriles, lo que se compara con expectativas de los analistas consultados en un sondeo de Reuters de un descenso de 603.000 barriles.

* Los futuros del crudo recortaron parcialmente sus pérdidas después del reporte.

* Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, Oklahoma, bajaron en 698.000 barriles la semana pasada, dijo la EIA.

* La utilización de las refinerías subió 259.000 barriles por día, según las cifras de EIA. La tasa de uso avanzó 0,6 puntos porcentuales a un 90%.

* Las existencias de gasolina aumentaron en 2,3 millones de barriles en la semana, a 207,4 millones de barriles, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de un retroceso de 0,2 millones de barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, sumaron 0,2 millones de barriles en la semana, a 111,1 millones de barriles, frente a las expectativas de una baja de 1,2 millones de barriles, mostró el reporte de la EIA.

* Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada cayeron 614.000 barriles por día, dijo la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

