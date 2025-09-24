Inventarios de petróleo, gasolina y destilados de EEUU caen en la última semana: EIA

Por Lynx Insight Service

24 sep (Reuters) - Los inventarios de petróleo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada en Estados Unidos, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA).

* Las existencias de petróleo disminuyeron 607.000 barriles la semana pasada, a 414,8 millones de barriles, en la semana que terminó el 19 de septiembre, lo que se compara con expectativas de los analistas de un alza de 235.000 barriles, según sondeo de Reuters.

* Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, Oklahoma, aumentaron 177.000 barriles la semana pasada, dijo la EIA.

* La utilización de las refinerías subió 52.000 barriles por día, según las cifras de EIA. La tasa de uso cayó 0,3 puntos porcentuales en la semana, al 93%.

* Las existencias de gasolina cayeron 1,1 millones de barriles en la semana, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de un alza de 0,2 millones de barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, cayeron 1,7 millones de barriles en la semana, a 123 millones de barriles, frente a las expectativas de una baja de 0,5 millones de barriles, mostró el reporte de la EIA.

* Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada crecieron 1,6 millones de barriles por día, dijo la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Nueva York; editado en español por Ricardo Figueroa)