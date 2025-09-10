Inventarios de petróleo, gasolina y destilados suben en EEUU

Por Lynx Insight Service

10 sep (Reuters) - ​​Las existencias de petróleo, gasolina y destilados en Estados Unidos subieron la semana pasada, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía.​​​​

Los inventarios de petróleo subieron 3,94 millones de barriles la semana pasada, a 424,6 millones de barriles, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 1 millón de barriles, según sondeo de Reuters.

Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, en Oklahoma, bajaron 0,4 millones de barriles la semana pasada, dijo la EIA.

La utilización de las refinerías cayó 0,1 millones de barriles por día, según las cifras de la EIA. La tasa de uso avanzó 0,6 puntos porcentuales.

Las existencias de gasolina subieron 1,5 millones de barriles en la semana, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 0,2 millones de barriles.​

Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, aumentaron 4,7 millones de barriles en la semana, mostró el reporte de la EIA.

Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada crecieron 0,7 millones de barriles por día, dijo la EIA. (Editado por Javier López de Lérida)