Inventarios de petróleo suben en EEUU, dice la EIA

Por Lynx Insight Service

13 ago (Reuters) - Las existencias de petróleo y destilados en Estados Unidos subieron la semana pasada y las de gasolina cayeron, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía.

Los inventarios de petróleo subieron 3,04 millones de barriles la semana pasada, a 426,7 millones de barriles, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 0,3 millones de barriles, según sondeo de Reuters.

Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, Oklahoma, no mostraron cambios significativos la semana pasada, dijo la EIA.

La utilización de las refinerías subió 0,1 millones de barriles por día, según las cifras de EIA. La tasa de uso cayó 0,5 puntos porcentuales

Las existencias de gasolina cayeron 0,8 millones de barriles en la semana, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 0,7 millones de barriles.

Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, aumentaron 0,7 millones de barriles en la semana, en línea con las expectativas, mostró el reporte de la EIA.

Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada crecieron 0,7 millones de barriles por día, dijo la EIA. (Editado por Javier López de Lérida)

