Inventarios de petróleo y gasolina caen en EE.UU., reporte EIA
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
22 oct (Reuters) - Las existencias de petróleo, gasolina y destilados en Estados Unidos cayeron la semana pasada, dijo el miércoles la Administración de Información de Energía.
Los inventarios de petróleo cayeron 0,96 millones de barriles la semana pasada, a 422,8 millones de barriles, lo que se compara con expectativas de los analistas de un alza de 1,2 millones de barriles, según sondeo de Reuters.
Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, en el estado de Oklahoma, bajaron 0,8 millones de barriles la semana pasada, dijo la EIA.
La utilización de las refinerías subió 0,6 millones de barriles por día, según las cifras de EIA. La tasa de uso avanzó 2,9 puntos porcentuales.
Las existencias de gasolina cayeron 2,1 millones de barriles en la semana, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 0,8 millones de barriles.
Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, disminuyeron 1,5 millones de barriles en la semana, frente a las expectativas de una baja de 1,9 millones de barriles, mostró el reporte de la EIA.
Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada crecieron 0,7 millones de barriles por día, dijo la EIA.
Otras noticias de Energía
- 1
Impresionante choque y vuelco de un auto en Palermo
- 2
El embajador de Suecia en la Argentina reveló qué talentos necesitan y cómo buscar trabajo allá
- 3
El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones
- 4
El cambio de postura de Franco Colapinto después de una charla “muy seria” con el jefe de Alpine