Inventarios de petróleo y gasolina en EEUU caen en última semana; destilados aumentan: EIA

Por Lynx Insight Service

17 sep (Reuters) - Los inventarios de petróleo cayeron 9,28 millones de barriles la semana pasada a 415,4 millones de barriles, dijo la Administración de Información de Energía (EIA) el miércoles, frente a expectativas de analistas en sondeo de Reuters de un descenso de 900.000 barriles.

Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, Oklahoma, bajaron en 300.000 barriles la semana pasada, afirmó la EIA.

La utilización de las refinerías cayó 400.000 barriles por día, según las cifras de EIA. La tasa de uso bajó 1,6 puntos porcentuales.

Las existencias de gasolina descendieron 2,3 millones de barriles en la semana, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de un alza de 100.000 barriles.

Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, aumentaron 4 millones de barriles en la semana, frente a las expectativas de un alza de 1 millón de barriles, mostró el reporte de la EIA.

Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada cayeron 3,1 millones de barriles por día, dijo la EIA. (Editado en Español por Manuel Farías)