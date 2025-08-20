Inventarios de petróleo y gasolina en EEUU caen más de lo esperado

Por Lynx Insight Service

20 ago (Reuters) - ​​​​​​Los inventarios de petróleo cayeron 6,01 millones de barriles la semana pasada, a 420,7​ millones de barriles, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 1,8 millones de barriles, según un sondeo de Reuters.

Los inventarios en el centro de acopio y recepción de Cushing, Oklahoma, aumentaron 0,4 millones de barriles la semana pasada, dijo la EIA.

La tasa de uso de las refinerías avanzó 0,2 puntos porcentuales.

Las existencias de gasolina cayeron 2,7 millones de barriles en la semana, dijo la EIA, lo que se compara con expectativas de los analistas de una baja de 0,9 millones de barriles​

Los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y el combustible de calefacción, aumentaron 2,3 millones de barriles en la semana, frente a las expectativas de un alza de 0,9 millones de barriles, mostró el reporte de la EIA.

Las importaciones netas de crudo durante la semana pasada cayeron 1,2 millones de barriles por día, dijo la EIA. (Editado por Javier López de Lérida)