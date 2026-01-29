Inventarios mayoristas aumentaron de nuevo en EE. UU. en noviembre

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - Los inventarios mayoristas en Estados Unidos aumentaron en noviembre, lo que sugiere que la inversión en existencias podría contribuir al Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre, tras haber supuesto un lastre durante dos trimestres consecutivos.

Las existencias de los mayoristas aumentaron un 0,2% tras un incremento similar en octubre, según informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El informe se retrasó debido al cierre del Gobierno durante 43 días. Los inventarios, una parte fundamental del PIB, se elevaron en un 1,8% en términos interanuales en noviembre.

Los inventarios empresariales han disminuido durante dos trimestres consecutivos, restando crecimiento al PIB. Sin embargo, este lastre se vio compensado por la reducción del déficit comercial durante ese periodo.

La Reserva Federal de Atlanta estima que el PIB aumentó a una tasa anualizada del 5,4% en el cuarto trimestre, aunque las estimaciones de los grandes bancos de Wall Street, incluido Goldman Sachs, se sitúan muy por debajo del 3%.

Los economistas esperan que el cierre gubernamental más largo de la historia haya socavado el crecimiento del PIB en el último trimestre.

Las ventas de los mayoristas repuntaron un 1,3% en noviembre, tras caer un 0,4% en octubre. Al ritmo de ventas de noviembre, se tardaría 1,28 meses en vaciar las estanterías, frente a los 1,3 meses de octubre.

(Reporte de Lucía Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)