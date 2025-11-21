Inventarios mayoristas de EEUU se revisan al alza para agosto

WASHINGTON, 21 nov (Reuters) - Los inventarios mayoristas estadounidenses se mantuvieron sin cambios en agosto, ya que el aumento de las existencias de productos manufacturados de larga duración, como los vehículos de motor, compensó la disminución de las de medicamentos con receta y las de papel.

La lectura sin cambios comunicada el viernes por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio supuso una revisión al alza del descenso del 0,2% estimado en septiembre. Economistas consultados por Reuters esperaban que la estimación no se revisara. El informe se retrasó por el cierre del gobierno federal, que duró 43 días.

Los inventarios, una parte clave del Producto Interno Bruto, subieron un 0,1% en julio. En agosto aumentaron un 1,1% interanual.

Las existencias mayoristas de vehículos de motor avanzaron un 0,4%. También se incrementaron las existencias de metales, equipos informáticos y madera, pero bajaron las de medicamentos con receta y de papel, así como las de productos químicos.

Las existencias de las empresas disminuyeron a una tasa anualizada de US$18.300 millones en el segundo trimestre, restando 3,29 puntos porcentuales al PIB. Sin embargo, esto se vio compensado con creces por la contribución récord de 4,83 puntos porcentuales de un menor déficit comercial.

La Reserva Federal de Atlanta prevé que el PIB crezca a una tasa anualizada del 4,2% en el tercer trimestre.

La publicación de la estimación adelantada del PIB del tercer trimestre, prevista inicialmente para finales de octubre, se retrasó por el cierre más largo de la historia. La economía creció a un ritmo del 3,8% en el trimestre abril-junio.

Las ventas de los mayoristas subieron un 0,1% en agosto, tras acelerarse un 1,3% en julio. Al ritmo de ventas de agosto, las estanterías tardarían 1,28 meses en vaciarse, sin cambios respecto a julio. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)