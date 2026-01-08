Inventarios mayoristas EEUU aumentan nuevamente en octubre

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - Las existencias de los mayoristas estadounidenses volvieron a aumentar en octubre, lo que sugiere que los inventarios podrían contribuir al Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre tras haber sido un lastre durante dos trimestres consecutivos.

Las existencias de los mayoristas subieron un 0,2% tras aumentar un 0,5% en septiembre, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un incremento del 0,2% en octubre.

El informe se retrasó debido a los 43 días de cierre del Gobierno. Los inventarios, una parte clave del PIB, aumentaron un 1,7% interanual en octubre.

Los inventarios de las empresas llevan dos trimestres seguidos bajando, lo que resta crecimiento al PIB. Sin embargo, este lastre se ha visto compensado por la reducción del déficit comercial durante ese periodo.

La Reserva Federal de Atlanta prevé actualmente un aumento del PIB del 2,7% anualizado en el cuarto trimestre. La economía creció a un ritmo del 4,3% en el trimestre julio-septiembre.

Las ventas de los mayoristas cayeron un 0,4% en octubre, tras haber bajado un 0,2% en septiembre. Al ritmo de ventas de octubre, se tardarían 1,30 meses en vaciar las estanterías, frente a los 1,29 meses de septiembre. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición en Español de Manuel Farías)