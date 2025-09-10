Inventarios mayoristas en EE.UU. se revisan a la baja en julio

WASHINGTON, 10 sep (Reuters) - Los inventarios de los mayoristas estadounidenses aumentaron en julio un poco menos de lo que se pensaba inicialmente, lo que sugiere que las empresas no se apresuraron a reponer existencias después de que éstas se agotaran en el segundo trimestre.

Las existencias de los mayoristas subieron un 0,1%, en lugar del 0,2% estimado el mes pasado, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters esperaban que la estimación del mes pasado no se modificara.

Los inventarios, una parte clave del Producto Interno Bruto, aumentaron un 0,2% en junio. En julio avanzaron un 1,3% interanual. Las existencias mayoristas de vehículos de motor cayeron un 1,6%. Pero las existencias de prendas de vestir subieron un 1,9%, mientras que las de medicamentos con receta aumentaron un 1,8%. Las existencias de comestibles aumentaron un 2,0%.

Las existencias disminuyeron a un ritmo anualizado de 32.900 millones de dólares en el segundo trimestre, restando 3,29 puntos porcentuales al PBI. Sin embargo, esta reducción se vio compensada con creces por la contribución récord de 4,95 puntos porcentuales de un menor déficit comercial.

La economía creció a una tasa anualizada del 3,3% el pasado trimestre, tras contraerse a un ritmo del 0,5% en el primero.

Las ventas de los mayoristas aumentaron un 1,4% en julio, tras subir un 0,7% en junio. Al ritmo de ventas de julio, los mayoristas tardarían 1,28 meses en vaciar las estanterías, frente a los 1,29 meses de junio. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)