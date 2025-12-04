Inverfest presenta su programación completa de 2026 y adelanta a Víctor Manuel y Sidecars para la siguiente edición

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press)

El festival de música de invierno Inverfest ha presentado este jueves su programación completa para la duodécima edición y ha adelantado artistas como Víctor Manuel, Duncan Dhu y Sidecars para su edición de 2027.

Esta edición de 2026 se celebra en Madrid, Bilbao y Zaragoza, con un total de 170 conciertos entre las tres sedes y el festival dará comienzo oficialmente el 3 de enero con Destripando la Historia en el Movistar Arena. Además, se extenderá hasta el 25 de marzo.

La cita, que ya ha superado las 110.000 entradas vendidas, ha colgado el cartel de 'todo agotado' en nueve conciertos, incluidos los tripletes de Carlos Ares y de D.Valentino, y los sold out de Sexy Zebras, Baiuca y Éxtasis.

En esta ocasión Inverfest tendrá lugar en otros 11 espacios de la Comunidad de Madrid: se estrenan este 2026 la sala Villanos y Live Las Ventas, y repiten un año más Movistar Arena, La Riviera, Teatro Eslava, But, La Sala, Siroco, El Sol, CCC Conde Duque y La Casa de la Música de Fuenlabrada.

Destacan así cinco conciertos aniversario: los 50/70 años de Ramoncín, festejando el medio siglo desde su primer concierto y su 70 cumpleaños; los 40 años de carrera de Javier Corcobado; los 30 de trayectoria de La Habitación Roja; los 20 del debut de Abraham Mateo; y los tripletes en Madrid, Bilbao y Zaragoza por los 30 años de Ariel Rot y los 20 del disco 'Pafuera Telarañas' de Bebe.

Además, entre los nombres más veteranos están Luz Casal, Ana Curra, 091, Kiko Veneno u O'Funk'illo; nombres de la escena flamenca actual como Israel Fernández, Ángeles Toledano, Niño de Elche & Raül Refree o Lucía Espín; y citas internacionales con artistas como Estrellas de Buena Vista, El Mató a un Policía Motorizado, Joaquina, Adam Green, Michael Marcagi, Santiago Motorizado o The Clause, que serán los encargados de poner el cierre a esta duodécima edición del festival.

La programación de sonidos urbanos la completan Mvrk, Sara Socas, J. Abecia, Leïti, Jordana B o el triple sold out de D.Valentino en La Riviera; espectáculos familiares como Destripando la Historia; la despedida de los escenarios de Antílopez o "el gran festín" de León Benavente en su primer Movistar Arena.

A esta programación de Madrid hay que sumar las nuevas ediciones de Inverfest en las ya mencionadas Zaragoza y Bilbao, alcanzando un total de 170 conciertos entre las tres sedes. Así, en Zaragoza destacan conciertos como los de Pedro Guerra, Ariel Rot, Miguel Ríos, Santiago Motorizado, Modelo o Luz Casal, entre otros, y estos dos últimos ya con todas las entradas agotadas.

Y en el Negufest de Bilbao serán protagonistas Raül Refree & Niño de Elche, Morgan, Janus Lester, Bebe, La Habitación Roja, Andrés Suárez o el 'sold out' de Destripando la Historia.