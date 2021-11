InVeris Training Solutions Presenta SRCE™, un Revolucionario Sistema de Entrenamiento de Realidad Aumentada

SUWANEE, Georgia--(BUSINESS WIRE)--nov. 29, 2021--

InVeris Training Solutions, el proveedor líder de sistemas integrados de entrenamiento con armas virtuales y con fuego real para militares, agencias de orden público y campos de tiro comerciales, presenta hoy SRCE™ (Ver, Ensayar, Experimentar Colectivamente o "Fuente"), un innovador simulador de entrenamiento de armas sin ataduras, basado en realidad aumentada. InVeris Training Solutions proporciona la tecnología de realidad aumentada más avanzada disponible en un simulador de entrenamiento militar y policial, una hazaña que muchos en la industria pensaban que estaba a años de distancia.

"La realidad aumentada ofrece lo mejor de los mundos virtual y real de una manera totalmente realista, fluida, personalizable y económica", dijo Al Weggeman, Director Ejecutivo de InVeris. "Las instalaciones de entrenamiento físico se pueden escanear y ampliar para convertirse en centros de rodaje instantáneos integrando contenido externo en solo minutos. Más importante aún, podemos comparar y medir el desempeño individual y de equipo con un seguimiento de ubicación en tiempo real de alta precisión de cada participante, arma e incluso munición".

El entrenamiento crítico de uso de la fuerza ahora puede ocurrir en el punto de necesidad o en cualquier parte del mundo. Esta tecnología inmersiva completa nunca experimentada antes ofrece una forma de ver, ensayar y experimentar colectivamente técnicas, tácticas y procedimientos con ubicación, movimiento, orientación y detección biométrica en tiempo real para entrenamiento y operaciones. La tecnología de escaneo patentada de SRCE permite que un instructor capture el espacio destinado a ser utilizado como una casa de tiro utilizando una tableta u otro dispositivo con una cámara de alta resolución. Las fuerzas hostiles, sospechosos, señuelos, rehenes y otras partes se entregan digitalmente, eliminando la necesidad de jugadores de rol de oposición. La capacidad de SRCE para crear una casa de tiro virtual sobre la marcha se presta al entrenamiento de tiradores activos y ensayos de misiones. La tecnología portátil y sin ataduras, incluida una pantalla RA montada en la cabeza, proporciona una inmersión realista sin comprometer la libertad de movimiento y es totalmente compatible con las armas simuladas BlueFire® de alta precisión de InVeris.

La incomparable revisión interactiva posterior a la acción (AAR) recopila datos de rendimiento para el análisis estadístico de parámetros nunca antes disponibles, incluida la dirección de la boquilla, el disparo del arma, los disparos perdidos, el seguimiento ocular y la colocación de la cabeza. Los sensores corporales controlan la frecuencia cardíaca, la respiración, la mirada y otros signos biológicos de un alumno en tiempo real. Los alumnos pueden incluso recorrer su sesión anterior y ver cada elemento que se reproduce a su alrededor como una visualización para revisar el rendimiento operativo. Este AAR altamente inmersivo crea la oportunidad óptima para que los instructores aumenten la fidelidad y retención del entrenamiento.

Acerca de InVeris Training Solutions

InVeris Training Solutions ofrece soluciones de entrenamiento de vanguardia para militares, agencias de orden público y propietarios de campos de tiro comerciales de todo el mundo. Con sus compañías heredadas, FATS ® y Caswell, InVeris Training Solutions ha desplegado más de 15.500 campos de tiro real y 7500 sistemas virtuales en todo el mundo durante sus 95 años de historia. La compañía tiene su sede en Suwanee, Georgia, y se asocia con clientes en los EE. UU. y en todo el mundo desde sus instalaciones en los cinco continentes.

