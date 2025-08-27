Inversión de Mercado Libre: US$135 millones en Chile

La multinacional de origen argentino Mercado Libre anunció hoy una millonaria inversión de US$135 millones para un nuevo centro de distribución en la capital chilena, que tendrá una extensión de 100.000 metros cuadrados y generará más de 600 puestos de trabajo.

La compañía de compra y venta online actualmente tiene 12 centros de almacenamiento y distribución a lo largo del país andino.

El nuevo, que se levantará en la comuna de Colina, duplicará su capacidad, pues cuenta con otro allí de 70.000 m2, que implicó una inversión de US$75 millones, informó hoy DF.

"Chile necesita crecer, y nosotros confiamos en el futuro de Chile, eso requiere nuevas capacidades e instalaciones para seguir en esa senda. Es por eso que estamos anunciando la construcción de este nuevo centro de almacenamiento y distribución para e-commerce", declaró Alan Meyer, vicepresidente de la compañía.

En abril pasado y con la presencia del presidente chileno Gabriel Boric, Mercado Libre comunicó que durante este año realizaría una inversión de más de US$550 millones en el país para reforzar su ecosistema digital, generando unos 900 empleos.

Sin embargo, el anuncio de hoy no estaba incluido en esa cifra. En los últimos cinco años, Mercado Libre ha invertido más de US$1500 millones.

La compañía entrega un millón de paquetes a la semana y un 15% de ellos durante el mismo día de la compra, según datos de La Tercera. (ANSA).