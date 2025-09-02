Inversión en gas natural en Colombia aumentaría a US$1100 millones en 2025: gremio

BOGOTÁ, 2 sep (Reuters) - La inversión en la industria de gas natural en Colombia aumentaría un 34,6% durante 2025 a US$1100 millones, concentrándose principalmente en exploración y producción en busca de disminuir el déficit del combustible, informó el martes la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas.

Durante 2024, las inversiones en gas natural en el país sudamericano alcanzaron US$817 millones.

Del total proyectado para este año, US$1007 millones se destinarán a exploración y producción, un incremento interanual del 37%, y US$50 millones en distribución y comercialización, precisó Murgas, presidenta de Naturgas.

"El monto de inversiones es consistente con la necesidad de aumentar la oferta de gas en el país", aseguró la dirigente gremial, tras señalar que se tienen identificados 11 proyectos.

El gremio proyecta un déficit de gas de alrededor del 5% del consumo total del país, que aumentaría a un 20% en 2026, debido a la fuerte disminución de la exploración por la política del presidente izquierdista Gustavo Petro, que impulsa una transición energética para disminuir la dependencia de combustibles fósiles. (Reporte de Nelson Bocanegra)