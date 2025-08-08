Inversión en infraestructura desafía prometedores proyectos de cobre en Argentina

Por Lucila Sigal

SAN JUAN, Argentina, 8 ago (Reuters) - Argentina tiene proyectos de cobre de clase mundial que podrían posicionarlo entre los 10 principales productores globales y transformar la matriz económica del país, pero enfrentan enormes desafíos en infraestructura.

Pese a contar con un potencial geológico muy prometedor, los proyectos están ubicados a miles de kilómetros de altura en la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile, en sitios con escasas o nulas redes eléctricas, caminos o ferrocarriles.

"¿Tenemos problemas de infraestructura? Sí, claramente. Ahora hay que armar una estrategia", dijo Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

“El Estado dijo que no va a poner plata, ahora eso no significa que no tenga responsabilidad para que las cosas se hagan”, añadió.

Para el ejecutivo, el país tiene que pensar en una estrategia a 100 años, considerando que la gran diferencia en materia de minería la hará el cobre por las inversiones multimillonarias que conlleva su desarrollo y el crecimiento exponencial de las exportaciones, si los proyectos prosperan.

El reto tiene lugar en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y previsibilidad tras la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dispuesto por el Gobierno ultraliberal de Javier Milei, que otorga beneficios para inversiones que superen los US$200 millones.

Pero el mismo Milei, quien defiende a rajatabla el equilibrio fiscal, ha impulsado por otro lado un feroz ajuste del gasto público que incluyó la paralización de obras como el mantenimiento de rutas, esenciales para transportar la producción de la minería y del poderoso sector agrícola.

La situación generó tensiones con los empresarios y los gobernadores de las provincias, que en Argentina son dueñas de los recursos.

En el marco de la II Conferencia Internacional Argentina Cobre, celebrada en la provincia de San Juan, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al Gobierno nacional obras de infraestructura.

“Requerimos que nos den todo lo que la patria nos negó durante tantos años: conectividad, rutas en condiciones, acueductos, gasoductos, todo lo que haga falta para que aquellos que quieran venir a invertir puedan hacerlo”, afirmó.

“Sin eso, es imposible pensar en el gran desafío que tenemos (...) Dejar de ser un país con minerales para convertirnos en un poderoso país minero”, agregó.

Argentina no produce cobre desde que la mina Alumbrera cerró en 2018, pero si los principales proyectos alcanzaran capacidad plena, la producción podría llegar a las 521.000 toneladas anuales hacia 2030, dijo a Reuters una fuente del Gobierno.

Esto permitiría que las exportaciones del metal rojo escalen hasta los US$5200 millones en 2030, con un techo de US$11.200 millones en 2033, agregó.

“Una minera puede hacer ciertas inversiones, pero no puede hacer todo.

“Es un país muy grande", dijo Michael Meding, vicepresidente y gerente general de McEwen Copper, que opera la mina Los Azules, en San Juan, la provincia que concentra la mayor parte de los proyectos de cobre del país.

"El tema logístico para nosotros es tan importante como la parte de la ingeniería", agregó Meding, quien dijo que evalúan la posibilidad de asociarse con otros proyectos cercanos para resolver temas comunes de infraestructura, además de acudir a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los Azules es el único proyecto de cobre que solicitó adherirse al RIGI, aunque aún no fue aprobado.

El impulso del cobre llevaría las exportaciones mineras totales a unos US$15.400 millones en 2030, más que triplicando las de 2024 y convirtiendo al sector en uno de los mayores generadores netos de divisas del país.

Según una estimación de la consultora especializada CRU, la Argentina podría suplir el 16% del déficit global de cobre hacia 2035, a medida que aumenta la demanda mundial del metal por el impulso a la electromovilidad.

REGLAS DE JUEGO CLARAS

Algunos de los principales proyectos de cobre del país son Josemaría y Filo del Sol, que opera Vicuña, de BHP y Lundin Mining; Los Azules, de McEwen Mining; El Pachón, de Glencore, y Altar, de Aldebaran Resources Inc, todos en la provincia andina de San Juan, que muchos creen que se transformará en "la Vaca Muerta del metal rojo", en alusión a la formación argentina de hidrocarburos.

Pero hasta empezar a producir, los proyectos requerirán unos US$25.000 millones en inversiones que las mineras luchan por concretar, pese a las expectativas que generan la abundancia de recursos y las medidas pro-mercado de Milei.

Fuentes del Gobierno reconocen que la infraestructura es uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente la actividad minera, que requerirá "inversiones significativas", en particular los proyectos de cobre por ser electro-intensivos y estar ubicados en zonas de difícil acceso.

"Es una temática que venimos abordando desde el Estado nacional, con relevamientos de las necesidades y la visualización de oportunidades de desarrollo de estos proyectos para el sector privado", dijo una de las fuentes.

Para poder escalar en su capacidad exportadora, los empresarios reclaman acciones concretas como licitaciones de líneas férreas y reparaciones de rutas, además de reducción de impuestos a las exportaciones, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y acceso al mercado de capitales.

"El mayor desafío es que las reglas de juego estén claras.

“Si están claras, se van a hacer los esfuerzos para que la infraestructura y los acuerdos vayan por un curso agilizado”, dijo Nicolás Muñoz, analista de oferta de cobre de CRU.

“Si se sigue la línea de privatización del actual Gobierno en Argentina, es factible pensar que habrá empresas privadas que se harán cargo de esos costos y que vean una oportunidad de negocios. Lo más probable es que los proyectos en los que participen estén involucrando a otros sectores”, agregó.

Argentina ya anunció su intención de privatizar el tren Belgrano Cargas, que actualmente transporta parte de la producción de litio del noroeste del país y que podría ser adquirido por una minera de cobre, según tres fuentes del sector.

Dada la cercanía de las minas de cobre con Chile, otra posibilidad sería sacar la producción a través del país vecino, si bien Muñoz advirtió que sus puertos no están preparados actualmente para recibir el potencial volumen de Argentina.

Para dimensionar los desafíos, Josemaría, el proyecto de cobre más avanzado, ubicado a más de 4200 metros de altura, prevé una inversión de US$5000 millones para construir la mina, la planta de procesamiento y la infraestructura asociada, como una nueva ruta de 220 kilómetros y una línea eléctrica de alta tensión de 550 kV.

José Morea, director para Argentina de Vicuña, dijo que para hacer parte de las obras la empresa recurrirá a una ley de San Juan que le permite compensar inversiones en infraestructura por regalías futuras.

“Eso acelera inversiones que hoy el privado está en condiciones de hacer bajo esas reglas, que probablemente el Estado provincial debería diferir”, afirmó. (Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)