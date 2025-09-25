Inversión en proyecto de litio en Perú de American Lithium aumenta a US$847 millones: ejecutivo

AREQUIPA, Perú, 25 sep (Reuters) - La inversión en el proyecto de litio Falchani de Perú creció un 22% a US$847 millones y se encuentra en una etapa de relanzamiento tras superar un tema legal sobre sus concesiones, dijo el jueves un ejecutivo de Macusani Yellowcake, de la canadiense American Lithium Corp., propietaria del plan.

Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, dijo a Reuters que el costo para sacar adelante Falchani incluye la construcción de una refinería en la zona del proyecto, ubicado en la región andina de Puno, el sureste del país. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)