Inversión en proyecto de litio en Perú de American Lithium aumenta a US$847 millones: ejecutivo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
AREQUIPA, Perú, 25 sep (Reuters) - La inversión en el proyecto de litio Falchani de Perú creció un 22% a US$847 millones y se encuentra en una etapa de relanzamiento tras superar un tema legal sobre sus concesiones, dijo el jueves un ejecutivo de Macusani Yellowcake, de la canadiense American Lithium Corp., propietaria del plan.
Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, dijo a Reuters que el costo para sacar adelante Falchani incluye la construcción de una refinería en la zona del proyecto, ubicado en la región andina de Puno, el sureste del país. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)
LA NACION
Otras noticias de Inversiones
Más leídas
- 1
Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo, viajera incansable y el encanto por África
- 2
“Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
- 3
La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor: “¡Un poco de felicidad real!”
- 4
Triple crimen en Florencio Varela: la madre de Morena acusó a la hermana de Lara de dormir y robarle cocaína al hijo de un narco