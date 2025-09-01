Inversión extranjera directa en Colombia sube 1,5% en primer semestre, salida de capitales nacionales se dispara

BOGOTÁ, 1 sep (Reuters) - La inversión extranjera directa que arribó a Colombia subió marginalmente en el primer semestre, mientras que la salida de capitales nacionales se disparó, informó el lunes el Banco Central.

La inversión foránea en el país sudamericano aumentó un 1,5% interanual en los primeros seis meses a US$6579 millones, precisó el banco emisor en un informe de balanza cambiaria.

Un 30% de los recursos que llegaron al país por inversión extranjera directa se destinaron a minería y petróleo, un 27% a servicios financieros y empresariales, un 15% a industria manufacturera, un 6% al sector de transporte y comunicaciones, un 4% al de electricidad, y un 18% al resto de sectores.

Por su parte, la salida de capitales colombianos repuntó un 69,3% interanual en el primer semestre a US$7432 millones, resultado de inversiones directas en el exterior por US$2271 millones y constituciones de activos financieros por US$5161 millones. (Reporte de Nelson Bocanegra)