Inversión extranjera directa en México alcanza récord de casi US$41.000 millones

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - La inversión extranjera directa (IED) que llegó a México aumentó un 10,8% de forma interanual en 2025 hasta alcanzar un máximo histórico de US$40.871 millones, informó la Secretaría de Economía.

De los flujos de IED que llegaron al país latinoamericano, la reinversión de utilidades tuvo la mayor participación, con un 67,7%, seguida por las nuevas inversiones, con un 18,0%, mientras que las cuentas entre compañías representaron el 14,3% restante, dijo la secretaría en un comunicado.

Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista con US$15.877 millones (un 38,8% del total), España se ubicó en segundo lugar, con US$4.431 millones (10,8%), y Canadá en el tercero, con US$3.323 millones (8,1%). Les siguieron Países Bajos, con US$2.387 millones (5,8%) y Japón, con US$2.293 millones (5,6%).

Las cinco naciones representaron en conjunto el 69,1% de IED recibido por la segunda mayor economía de América Latina en 2025, mientras que las economías de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) concentraron cerca de la mitad (46,9%). (Reporte de Raúl Cortés Fernández)