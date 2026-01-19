Inversiones alemanas en EEUU caen casi a la mitad en primer año de regreso de Trump: informe

Por René Wagner y María Martínez

BERLÍN, 19 ene (Reuters) - Las empresas alemanas redujeron sus inversiones y exportaciones a Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, afectadas por la incertidumbre comercial y el aumento de los aranceles, según un informe del Instituto Económico Alemán (IW) visto por Reuters el lunes.

En el periodo de febrero a noviembre de 2025, las empresas alemanas invirtieron alrededor de 10.200 millones de euros (US$11.100 millones) en Estados Unidos, por debajo de los casi 19.000 millones de euros del mismo periodo del año anterior, un descenso de aproximadamente el 45%, mostró el estudio, que utiliza datos del Bundesbank alemán.

Dado que los flujos de inversión directa suelen fluctuar mucho, IW también comparó las cifras con el valor promedio para el periodo de referencia de 2015 a 2024, que fue de unos 13.400 millones de euros.

"Incluso en relación con eso, la cifra desde que Trump asumió el cargo ha bajado más de un 24%", dijo la investigadora de IW Samina Sultan.

LAS EXPORTACIONES TAMBIÉN MUESTRAN DECLIVE

Las exportaciones alemanas a Estados Unidos también se debilitaron, con los envíos cayendo un 8,6% entre febrero y octubre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, dijo IW, la caída más pronunciada desde 2010 fuera del período COVID-19.

El informe dijo que las empresas estaban inquietas por los cambios en la política comercial de Estados Unidos y las amenazas de aranceles adicionales. (Reporte de René Wagner y María Martínez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)