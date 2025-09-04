Inversiones: CMPC lanza US$600 millones en bonos a 32,25 años: IFR

4 sep (Reuters) - Inversiones CMPC, el vehículo financiero del grupo forestal chileno Empresas CMPC, lanzó US$600 millones en bonos sostenibles subordinados a 32,25 años, reportó el jueves IFR, un servicio de LSEG.

La deuda se lanzó con un rendimiento de 6,7%.

Los encargados de la operación son BofA Securities, J.P. Morgan, Mizuho (B&D), Santander y Scotiabank. También como encargados se encuentran BBVA, BNP Paribas, BTG Pactual, Citi, Credit Agricole e Itaú BBA.

De acuerdo a IFR, lo recaudado se usará para "financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos verdes y sociales elegibles", según el Marco de Financiamiento Sostenible 2025 de CMPC.

La colocación se espera para más tarde el jueves y el cierre de la operación está previsto para el 9 de septiembre. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier Leira)