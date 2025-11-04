Inversionista en Tesla votará contra enorme paquete de compensación para Musk

El fondo soberano de Noruega, uno de los mayores inversores de Tesla, expresó que votará en contra de un paquete de compensación que podría pagar al director general Elon Musk hasta 100.000 millones de dólares en una década.

Habrá más de una docena de propuestas de la empresa para votar por ellas el jueves durante la reunión anual de Tesla, pero ninguna ha generado más división que el masivo paquete propuesto para Musk.

“Si bien apreciamos el valor significativo creado con el papel visionario del Sr. Musk, nos preocupa el tamaño total de la compensación, la dilución y la falta de mitigación del riesgo de persona clave, consistente con nuestras opiniones sobre la compensación ejecutiva”, indicó Norges Bank Investment Management, que gestiona el Fondo de Mundial de Pensiones del Gobierno. “Continuaremos buscando un diálogo constructivo con Tesla sobre este y otros temas”.

El fondo tiene una participación del 1,16%, la sexta más grande entre los inversores institucionales.

Baron Capital Management, que posee un 0,4% de las acciones en circulación de Tesla, expresó el lunes que votará a favor del paquete de compensación.

“Elon es el ‘hombre clave’ del riesgo. Sin su impulso incansable y estándares intransigentes, no habría Tesla. Ha construido una de las empresas más importantes del mundo. Está redefiniendo el transporte, la energía y la robótica humanoide, y al mismo tiempo creando un valor duradero para los accionistas. Sus intereses están completamente alineados con los inversionistas”.

Musk es el mayor inversor de la empresa, con un 15,79% de todas las acciones en circulación.

La dirección de Tesla ha propuesto un acuerdo de compensación que otorgaría a Musk acciones por un valor de hasta el 12% de la empresa en una docena de paquetes separados si la compañía cumple con ambiciosos objetivos de rendimiento, incluidos aumentos masivos en la producción de automóviles, el precio de las acciones y las ganancias operativas.

