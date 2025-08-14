Inversora brasileña BWGI completa su opa sobre empresa francesa Verallia

La sociedad de inversión brasileña BWGI completó su oferta pública de adquisición (OPA) del fabricante de botellas y envases de vidrio francés Verallia y controla ahora el 77,05% del capital, indicó el jueves la autoridad francesa de mercados financieros (AMF).

"Esta etapa marca el éxito definitivo de la oferta de BWGI", dijo la propia empresa en un comunicado.

En abril, la familia brasileña Moreira Salles lanzó una OPA sobre Verallia, de la que ya poseía el 28,8% del capital.

BWGI subraya que en su nuevo papel de accionista de control "acompañará la creación de valor del grupo a largo plazo".

La inversora brasileña también aseguró que no tiene intención de introducir "modificaciones que afecten al empleo" y se compromete a mantener la sede de Verallia en París.

Con 11.000 empleados y 35 fábricas de vidrio en 12 países, Verallia se presenta como el líder europeo y tercer productor mundial de envases de vidrio para bebidas y productos alimentarios.