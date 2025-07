Inversores de Meta y Zuckerberg llegan a acuerdo en litigio sobre privacidad en Facebook

Por Tom Hals

WILMINGTON, EEUU, 17 jul (Reuters) - Mark Zuckerberg, directivos, ejecutivos y ex ejecutivos de Meta Platforms acordaron el jueves resolver demandas por US$8000 millones por los daños que supuestamente causaron a la compañía, al permitir repetidas violaciones de privacidad de los usuarios de Facebook, informó un abogado de los accionistas a una jueza de Delaware el jueves.

Las partes no revelaron detalles del acuerdo y los abogados defensores no se dirigieron a la jueza Kathaleen McCormick, del Tribunal de Equidad de Delaware. McCormick suspendió el juicio justo cuando iba a entrar en su segundo día y felicitó a las partes.

El abogado de los demandantes, Sam Closic, dijo que el acuerdo se alcanzó rápidamente.

Estaba previsto que el multimillonario inversor de capital de riesgo Marc Andreessen, acusado en el juicio y director de Meta, testificara el jueves.

Los accionistas de Meta demandaron a Zuckerberg, Andreessen y otros ex funcionarios de la compañía, incluida la ex directora de operaciones Sheryl Sandberg, con la esperanza de responsabilizarlos de miles de millones de dólares en multas y costas legales que la compañía pagó en los últimos años.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) multó a Facebook con US$5000 millones en 2019 tras determinar que incumplió un acuerdo de 2012 con el regulador para proteger los datos de los usuarios.

Los accionistas querían que los 11 acusados usaran su patrimonio personal para reembolsar a la compañía. Los acusados negaron las acusaciones, que calificaron de "afirmaciones extremas".

Facebook cambió su nombre a Meta en 2021. La firma no fue demandada. La compañía no quiso hacer comentarios. Un abogado de los acusados no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se esperaba que Zuckerberg declarara el lunes y Sandberg el miércoles. El juicio estaba programado para finalizar a finales de la próxima semana.

También incluiría el testimonio de los ex miembros de la junta directiva de Facebook, Peter Thiel -cofundador de Palantir Technologies- y Reed Hastings, cofundador de Netflix.

Los inversores de Meta alegaron en la demanda que los miembros del directorio, tanto antiguos como actuales, no supervisaron en absoluto el cumplimiento del acuerdo de la FTC de 2012 por parte de la compañía y afirman que Zuckerberg y Sandberg dirigieron Facebook a sabiendas como una operación ilegal de recolección de datos.

El caso surgió tras las revelaciones de que Cambridge Analytica, una consultora política ya desaparecida que trabajó para la exitosa campaña presidencial estadounidense de Donald Trump en 2016, accedió a datos de millones de usuarios de Facebook.

Las revelaciones condujeron a la multa de la FTC, que en aquel momento constituyó un récord. (Reporte de Tom Hals en Wilmington, Delaware, editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)