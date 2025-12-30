Inversores del mercado de Colombia advierten riesgos y "sanción moral" por manejo de la deuda pública

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 30 dic (Reuters) - Los agentes creadores del mercado de Colombia que participan en la compra y venta de deuda pública interna advirtieron al Gobierno los riesgos por recientes operaciones de endeudamiento fuera de mercado y manifestaron que la nación podría sufrir una "sanción moral" de los inversionistas.

Para los 14 creadores de mercado, entre quienes están JPMorgan, Cibest, Santander, los bancos de Bogotá y de Occidente, se evidencia el riesgo de una pérdida de confianza en la institucionalidad del mercado, derivada de la percepción de que se realicen colocaciones de deuda en condiciones distintas a las prevalecientes en el mercado, según una carta enviada al Ministerio de Hacienda a la que tuvo acceso Reuters.

La incertidumbre tocó su clímax luego de que el 19 de diciembre el Gobierno realizó una venta directa de títulos de deuda pública interna TES por 23.000 millones de pesos (5.935 millones de dólares) a un inversionista extranjero, para prefinanciar las necesidades del 2026.

La operación fue revelada días antes a Reuters por el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, en una entrevista en la que además anticipó que realizará "muchas" operaciones en el transcurso del 2026.

"Este cambio no hacía parte del panorama esperado por el mercado y tiene el potencial de alterar la percepción que inversionistas locales e internacionales tienen sobre la fortaleza y transparencia tanto del esquema de creadores de mercado como del mercado de capitales colombiano en su conjunto", precisó la misiva.

"Existe preocupación frente a la señal enviada al mercado al realizar operaciones a niveles significativamente por fuera de la curva transaccional, lo cual afecta la referencia de precios, la consistencia del proceso de emisión y la confianza de los distintos agentes en la formación de precios", agregó.

Ni el Ministerio de Hacienda ni la Dirección de Crédito Público respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Los TES son la segunda fuente de financiación interna del gasto público, detrás del recaudo tributario.

El Gobierno suspendió por tres años una regla fiscal para elevar su meta de déficit, lo que llevó a las agencias Moody's y S&P a rebajar la calificación crediticia del país, una decisión a la que se sumó este mes Fitch.

"Esta percepción puede traducirse en una sanción moral (moral sanction) por parte de los inversionistas, con efectos adversos sobre la profundidad y eficiencia del mercado", alertaron los inversores.

"Esta situación resulta especialmente sensible de cara a los próximos años, en la medida en que podría afectar la participación de clientes finales en las subastas competitivas, particularmente hacia 2026", concluyeron.

(Reporte de Nelson Bocanegra)