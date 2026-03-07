Inversores se dirigen a Venezuela para buscar oportunidades

Por Suzanne McGee, Nathan Crooks, Libby George y Karin Strohecker

PROVIDENCIA/HOUSTON, EEUU, 7 mar (Reuters) - Decenas de inversionistas de Estados Unidos y de otros países, desde administradores de fondos de cobertura a inversores en energía, viajarán a Venezuela en las próximas semanas para reunirse con los líderes del país y explorar oportunidades de negocios, dijeron los organizadores del evento y participantes.

Se están organizando tres viajes de grupos asesores separados, con Trans-National Research con sede en Nueva Jersey y Orinoco Research, una firma de asesoría de investigación boutique con sede en Caracas, sumándose a esfuerzos similares de Signum Global Advisors, según una fuente inversora y los fundadores de las empresas.

Los viajes de Trans-National y Orinoco no habían sido reportados previamente, mientras que los detalles del viaje de Signum han sido públicos.

El interés de los inversionistas en Venezuela, que alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y tiene una deuda de más de 100.000 millones de dólares que necesita reestructuración, ha aumentado drásticamente desde la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

El acuerdo entre Washington y Caracas el jueves para restablecer relaciones diplomáticas es otro paso importante hacia la colaboración con la que fuera una de las economías más prósperas de América Latina.

"Es un lugar lleno de oportunidades", dijo Jesse Cole, presidente de Sky Drop Capital, quien planea viajar a Venezuela en uno de los próximos viajes de inversión y ve al país como emocionante para inversiones en energía, finanzas y tecnología.

Cole, con sede en Miami, instaló una planta de fabricación en el país en 1998, pero se fue en 2011 después de que una campaña de años del gobierno del expresidente Hugo Chávez para expropiar industrias clave dio lugar a la huida de los inversores extranjeros.

Ahora ve que las condiciones están mejorando rápidamente y dice que está recibiendo interés de oficinas que gestionan el patrimonio de familias con un alto patrimonio, así como de individuos con un alto patrimonio y grupos de capital privado que buscan asignar entre 25 y 100 millones de dólares cada uno a inversiones allí.

"La Venezuela que dejé, no creo que sea la Venezuela a la que regreso", dijo Cole.

Un viaje programado para el 16 y 17 de marzo está siendo organizado por Trans-National Research, con sede en Nueva Jersey, según una fuente.

Trans-National se especializa en ayudar a los inversores a forjar relaciones en mercados "fronterizos", dijo Marc Zeepvat, presidente y jefe de investigación de la firma, quien confirmó el viaje pero se negó a confirmar la fecha precisa o la agenda.

"El objetivo obvio para ellos (los inversores) es controlar la estabilidad macroeconómica y política", dijo Zeepvat.

Orinoco Research está organizando otro viaje en abril, dijo su fundador Elías Ferrer.

Funcionarios venezolanos de alto nivel asistirán a reuniones privadas que se están organizando para los inversionistas, dijo Ferrer, y los participantes serán predominantemente tenedores de bonos que buscan recopilar información y compartir ideas para la reestructuración del país, mientras que inversionistas petroleros e inmobiliarios también se han inscrito.

Además, Signum está organizando una conferencia del 22 al 24 de marzo en Venezuela que ha atraído a 55 participantes.

"Venezuela tiene varias ventajas importantes, incluidas sus reservas de energía y el respaldo de Estados Unidos", dijo Charles Myers, presidente y fundador de Signum.

Aproximadamente la mitad de quienes viajan con Signum son administradores de activos y fondos de cobertura, dijo Myers, muchos de los cuales poseen o han comprado recientemente deuda emitida por el gobierno de Venezuela o su gigante petrolero estatal PDVSA, ambos en mora desde 2017.

La portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers afirmó que empresas clave de minerales, minería, petróleo y gas se mueven al ritmo de Trump para invertir en los nuevos mercados venezolanos.

"El secretario (del Interior, Doug) Burgum se reunió con Delcy Rodríguez e inversionistas de diversas industrias en Venezuela esta semana, lo que marca un rápido progreso y destaca el gran interés en reactivar el flujo de capital al país", declaró Rogers, quien concluyó una visita a Venezuela el jueves.

(Reporte de Suzanne McGee, Nathan Crooks, Libby George, Marianna Parraga, Mayela Armas y Rodrigo Campos; Editado en español por Javier Leira)