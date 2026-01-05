Inversores se enfrentan a un mayor impacto geopolítico por la apuesta de trump en venezuela

Por Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe y Saeed Azhar

LONDRES/NUEVA YORK, 4 ene (Reuters) -

Los inversores globales se enfrentan a un nuevo aumento del riesgo geopolítico tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro

por parte de Estados Unidos, una medida que podría desbloquear las vastas reservas ⁠de petróleo del país e impulsar el valor de los activos ⁠a largo plazo.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos tomará el control de la nación petrolera

, mientras que Maduro, a quien Estados Unidos acusa de dirigir un "narcoestado" y manipular las elecciones, se encontraba el domingo en un centro de detención de Nueva York a la espera de que se le presentaran cargos. Washington ⁠no realizaba una intervención ‌tan directa en Latinoamérica ​desde la invasión de Panamá en 1989.

"Los acontecimientos nos recuerdan que las tensiones geopolíticas siguen dominando los titulares y marcando el ritmo de los mercados", dijo Marchel Alexandrovich, economista de Saltmarsh Economics. "Es ​evidente que los mercados se enfrentan a un riesgo de titulares mucho mayor del que estaban acostumbrados bajo las anteriores administraciones estadounidenses".

FUERTE COMIENZO DE AÑO

Los mercados estaban cerrados cuando ‌ocurrió la operación

,

pero comenzaron con buen pie el primer día de negociación del año, con un alza de ‌los índices de Wall Street y del dólar.

Las acciones estadounidenses y mundiales cerraron ​2025 cerca de máximos históricos, tras haber registrado ganancias de dos dígitos en un año tumultuoso dominado por guerras arancelarias, las políticas de los bancos centrales y tensiones geopolíticas latentes.

Mohamed El-Erian, ex director ejecutivo del gigante de fondos de bonos PIMCO, dijo en una publicación en la red social X que la reacción económica y financiera al derrocamiento de Maduro no está clara.

"Probablemente habríamos visto una disociación inmediata de los precios del petróleo (más bajos ante la perspectiva de un aumento de las exportaciones venezolanas, dependiendo de la sucesión de liderazgo allí), y del oro (más por los flujos de refugio en medio de una mayor incertidumbre), si los mercados hubieran estado abiertos", escribió. El oro alcanzó máximos históricos el año pasado, impulsado por un cóctel de factores que incluyen recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y puntos conflictivos geopolíticos.

Trump declaró el sábado en una conferencia de prensa que Estados Unidos "gobernará el país hasta ⁠que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa". Ofreció pocos detalles sobre cómo funcionaría esto, pero afirmó que no teme enviar al ejército estadounidense. La medida también ha puesto en el centro de atención la crisis de la deuda ​de Venezuela, uno de los mayores impagos soberanos no resueltos del mundo.

SIN SOLUCIÓN RÁPIDA

Apenas horas después de capturar al líder venezolano, Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses están preparadas para gastar miles de millones

para restaurar la producción de crudo de Venezuela, algo que podría impulsar el crecimiento global a medida que un mayor suministro reduce los precios de la energía.

El precio del crudo superó los 62 dólares por barril en diciembre, cuando Estados Unidos bloqueó la entrada o salida de petroleros sancionados de Venezuela, pero se ha mantenido bastante estable en torno a los 60-61 dólares desde entonces.

"Desde una perspectiva de inversión, esto podría liberar enormes cantidades de reservas de petróleo con el tiempo", afirmó Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management. "Los mercados a veces adoptan una actitud de aversión al riesgo ante la expectativa de conflicto, ⁠pero una vez que este se desencadena, pasan rápidamente a un modo de asunción de riesgo".

David Kotok, cofundador de Cumberland Advisors, en Sarasota, Florida, dijo que el posible desbloqueo de reservas, si provoca ​un precio del petróleo más bajo en el largo plazo, podría tener implicaciones alcistas para las acciones.

"Si esto sucederá en el próximo año o dos, y si el mercado lo descuenta antes de que suceda, es otra cuestión", señaló.

La mayoría de los mercados bursátiles del Golfo Pérsico cerraron a la baja el domingo

en respuesta a la caída de los precios del petróleo el viernes, mientras los inversores sopesan las preocupaciones por el exceso de oferta frente a los ‍riesgos geopolíticos. Aun así, la mayoría de los estrategas coinciden en que podría llevar años impulsar de forma significativa la producción venezolana, que se ha desplomado en las últimas décadas por la mala gestión y la falta de inversión de empresas extranjeras tras la nacionalización de las operaciones por parte del gobierno en la década de 2000, incluyendo los activos de ExxonMobil y ConocoPhillips. Chevron es la única gran petrolera estadounidense que opera actualmente en Venezuela.

Cualquier empresa que quiera invertir allí tendrá que lidiar con problemas de seguridad, infraestructura deteriorada, preguntas sobre la legalidad de la operación estadounidense para capturar a Maduro y el potencial de inestabilidad política a largo plazo, dijeron analistas a Reuters. Stephen Dover, estratega ​jefe de mercado y director del Instituto Franklin Templeton, dijo en una publicación de Linkedln que la administración estadounidense ha demostrado que está dispuesta a actuar de manera unilateral y usar la fuerza, lo que podría reforzar la tendencia de los países a gastar más en su propia seguridad nacional.

A largo plazo, una Venezuela más estable, productiva y próspera podría ofrecer al mundo importantes suministros de petróleo, comentó.

"Eso sería significativo para el crecimiento global, pero se necesitará estabilidad política y una inversión considerable para ‍liberar ese potencial", agregó.

(Reporte adicional de Davide Barbuscia y Megan Davies en Nueva York y Gregor Hunter Stuart en Singapur; escrito por Megan Davies; editado en español por Mayela Armas)