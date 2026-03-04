Inversores se preparan para crisis energética e inflación por conflicto con Irán

( )

Por Laura Matthews, Lewis Krauskopf y Suzanne McGee

NUEVA YORK, 4 mar (Reuters) -

Los inversores están empezando a prepararse para un conflicto largo en Oriente Medio que podría avivar el temor a la inflación, amenazar el crecimiento económico y socavar los argumentos a favor de una rebaja de las tasas de interés en los próximos meses.

Si bien los mercados mundiales, que habían sufrido fuertes altibajos, se estabilizaban el miércoles tras las fuertes ventas del día anterior, la preocupación por la inflación sigue siendo la principal inquietud.

La interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, ha aumentado el riesgo de un repunte de la inflación impulsado por la energía.

"La realidad es que un conflicto largo podría frenar el crecimiento mundial y reavivar las presiones inflacionistas", dijo Joseph Tanious, estratega jefe de inversiones de Northern Trust Asset Management en San Diego.

MERCADO SURCOREANO SE HUNDE

Los precios del petróleo subían por tercer día consecutivo, aunque los futuros de las bolsas estadounidenses apuntaban a una apertura positiva y las acciones europeas se recuperaban.

Los países dependientes de las importaciones de energía, como Corea del Sur, también se han visto muy afectados, y el índice referencial KOSPI cerró la sesión con una caída del 12%, la mayor en los registros.

El referencial S&P 500 de Wall Street alcanzó brevemente su nivel más bajo en más de tres meses el martes y los 11 sectores del índice bajaron, lo que indica una venta generalizada.

Los bonos gubernamentales mundiales se han debilitado esta semana, con un aumento de 2,5 puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años el miércoles, hasta situarse en torno al 4,08%. El índice de volatilidad Cboe, "la medida del miedo" de Wall Street, también alcanzó su nivel más alto en más de tres meses.

"La reacción se ha intensificado (...) no hay señales de una resolución rápida", dijo Que Nguyen, director de inversiones de estrategias de renta variable de Research Affiliates. "La gente está empezando a darse cuenta de que esto es mucho más complicado de lo que pensaban".

ATENTOS A LA INFLACIÓN

Los inversores se centraron en la posible presión sobre la inflación derivada del aumento sostenido de los precios del petróleo. El crudo Brent se situaba por última vez cerca de los 83 dólares el barril, frente a los 60 dólares de principios de año.

La inflación de equilibrio a cinco años en Estados Unidos, una medida basada en el mercado de las expectativas de inflación, se cotiza en torno al 2,51%, la más alta en casi un mes.

Los economistas de Goldman Sachs estiman que un aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo impulsa el índice de precios al consumo —una medida de la inflación muy seguida— 28 puntos básicos.

No es de extrañar que Wall Street haya moderado sus expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

Los futuros de los fondos federales indicaban el miércoles una probabilidad aproximada del 43% de que la Reserva Federal rebaje las tasas en junio, después de que los mercados veían una probabilidad superior al 50% a fines del mes pasado.

"La cuestión más importante que (los inversores) están tratando de sopesar vuelve a ser la interrelación entre la inflación y las tasas de interés", dijo Chuck Carlson, director ejecutivo de Horizon Investment Services.

Los indicadores de inflación europeos también han subido levemente y, en particular, los mercados han comenzado a descontar la posibilidad de un alza de tasas por parte del Banco Central Europeo a finales de año.

"Somos inversores en múltiples activos y la peor pesadilla para un inversor en múltiples activos es que sus bonos y acciones se muevan en la misma dirección", dijo Justin Onuekwusi, director de inversiones de St. James's Place en Londres.

"Cuando se mueven en la misma dirección, es cuando surge el temor de inflación y las expectativas de inflación aumentan significativamente".

Otras situaciones de inestabilidad geopolítica que afectan a Estados Unidos, como las de Venezuela y Groenlandia, no han logrado debilitar de forma significativa las acciones. Algunos inversores ya estaban considerando cualquier debilidad derivada del conflicto con Irán como una posible oportunidad de compra.

"Estamos usando el efectivo que hemos obtenido del sector tecnológico para posicionarnos de forma agresiva de cara a una aceleración global del crecimiento económico", dijo Eddie Ghabour, director ejecutivo de Key Advisors Wealth Management, cuya empresa ha estado comprando ETF de mercados emergentes esta semana.

Pese a las caídas de esta semana, el S&P 500 se mantenía a solo un poco más del 2% por debajo de su máximo histórico de cierre.

Andrew Slimmon, gestor senior de carteras de Morgan Stanley Investment Management, dijo que la resistencia del mercado "me sugiere que los inversores podrían estar subestimando el riesgo geopolítico".

(Reporte adicional de Saeed Azhar, Gertrude Chavez-Dreyfuss, Stephen Culp y Dhara Ranasinghe; editado en español por Javier López de Lérida)