Inversores se vuelcan al oro, que supera los US$4000 por primera vez

Por Anmol Choubey

8 oct (Reuters) - El oro superó por primera vez los 4000 dólares la onza el miércoles, con los inversores volcándose al activo de refugio para protegerse de la incertidumbre económica y geopolítica mundial, al tiempo que apostaban por una baja de las tasas de interés en Estados Unidos.

* El oro al contado subía un 1,3% a US$4034,59 por onza a las 0931 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 1,3% a US$4056,80 dólares.

* La plata también se sumó al repunte del oro y subía un 2,2% a US$48,85 la onza, a un paso de su máximo histórico de US$49,51.

* Tradicionalmente, el oro se considera un depósito de valor en tiempos de inestabilidad. El oro al contado ha subido un 54% en lo que va de año, tras ganar un 27% en 2024.

* El lingote es uno de los activos con mejor comportamiento de 2025, superando los avances de los mercados mundiales de renta variable y el bitcóin y las pérdidas del dólar y el petróleo.

* El repunte se ha visto impulsado por un cóctel de factores, como las expectativas de recortes de tasas, la incertidumbre política y económica, las sólidas compras de los bancos centrales, las entradas en fondos cotizados en bolsa de oro y la debilidad del dólar.

* "Los factores de fondo son más o menos los mismos que antes, en términos de incertidumbre geopolítica, con el condimento añadido del cierre del Gobierno (estadounidense)", dijo Rhona O'Connell, analista de StoneX.

* El cierre del Gobierno estadounidense, que el miércoles entraba en su octavo día, ha retrasado la publicación de datos económicos clave, obligando a los inversores a depender de fuentes no gubernamentales para evaluar el calendario y el alcance de los recortes de tasas de la Fed.

* Los mercados prevén un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed, y se espera una reducción similar en diciembre.

* Las crisis mundiales, como el conflicto de Oriente Medio y la guerra de Ucrania, también han contribuido al aumento de la demanda de lingotes, y la agitación política en Francia y Japón ha intensificado aún más la búsqueda de activos refugio.

* El impulso del oro también se extendió a otros metales preciosos: el platino ganaba un 1,5% a US$1643,13, mientras que el paladio subía un 3,9% a US$1390,03.

(Reporte de Anmol Choubey, Anushree Mukherjee y Brijesh Patel en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)