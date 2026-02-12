Inversores valoran Anthropic en US$380.000 millones en ronda de financiación

12 feb (Reuters) - La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció el jueves que consiguió US$30.000 millones en su última ronda de financiación, encabezada por inversores como D. E. Shaw Ventures, ICONIQ y MGX, lo que valora al fabricante del chatbot Claude en US$380.000 millones.

La insaciable demanda de IA y su creciente adopción entre las empresas han impulsado el gasto tecnológico mundial, lo que ha llevado las valoraciones de startups de IA como Anthropic a niveles récord en un contexto de enorme interés de los inversores.

Anthropic se ha diferenciado en el ámbito de la IA al centrar el entrenamiento de sus modelos en la codificación, y Claude Code ha ganado un gran impulso entre los desarrolladores.

La estrategia también ha ayudado a la empresa a establecer una base de ingresos, de unos US$14.000 millones, según la compañía.

Anthropic también ha sido la fuerza impulsora de la brutal caída de las acciones de software a nivel mundial este mes, ya que los avances de sus productos, incluido el complemento Claude Cowork para trabajos legales, han suscitado temor por el potencial disruptivo de los sofisticados modelos de IA para el sector del software.

Otros inversores importantes en la ronda de financiación de la serie G fueron Sequoia Capital, Menlo Ventures, Lightspeed Venture Partners, Blackstone y fondos afiliados a BlackRock, según la empresa.

Anthropic, que cuenta con el respaldo de Alphabet y Amazon, lanzó la semana pasada un nuevo modelo insignia llamado Opus 4.6, intensificando sus esfuerzos por ofrecer herramientas más avanzadas para uso empresarial y de los consumidores.

(Reporte de Deborah Sophia en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)