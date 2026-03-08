Investiga las publicaciones ofensivas del chatbot Grok de xAI, según Sky News

8 mar (Reuters) - La plataforma de redes sociales X está investigando las publicaciones "racistas y ofensivas" del chatbot Grok de xAI, según informó Sky News el domingo.

X y xAI no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo verificar de inmediato el vídeo adjunto a la publicación de Sky News en X.

X y sus equipos de seguridad están investigando urgentemente el papel del chatbot en la generación de "publicaciones racistas y llenas de odio" en línea en respuesta a las solicitudes de los usuarios, dijo el reportero de Sky News Rob Harris en un vídeo publicado en la cuenta de X del sitio web de noticias digitales.

Los gobiernos y los reguladores han tomado medidas enérgicas contra el contenido sexualmente explícito generado por el chatbot Grok de xAI, de Elon Musk, en X, con investigaciones, prohibiciones y exigencias de salvaguardias, en un esfuerzo global cada vez mayor por frenar el material ilegal.

En enero, xAI afirmó que había restringido la edición de imágenes para los usuarios de Grok AI y había bloqueado a los usuarios, en función de su ubicación, para que no generaran imágenes de personas con ropa reveladora en "jurisdicciones donde es ilegal". No identificó los países. (Reportaje de Ruchika Khanna en Bangalore, edición de Louise Heavens y Matthew Lewis, Editado en español por Juana Casas)