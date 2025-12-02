Investigación abierta por agresión a sus jugadores; el Niza sigue bajo presión

El Niza, de la Ligue 1 francesa, seguía sacudido este martes por los graves incidentes provocados el domingo por 200 de sus aficionados.

Unos altercados que suscitaron condenas políticas y la apertura de una investigación por violencias agravadas después de sendas denuncias interpuestas por dos de sus jugadores.

En la noche del domingo al lunes, cerca de 200 ultras acudieron al centro de entrenamiento del club del sur de Francia para expresar su enfado con los jugadores y dirigentes del equipo, que regresaban de Lorient luego de haber perdido horas antes en Ligue 1 (3-1), su sexta derrota consecutiva entre todas las competiciones.

Según varios testigos de esos incidentes, los delanteros Terem Moffi y Jérémie Boga, así como el director deportivo Florian Maurice fueron objeto de las iras de los aficionados.

"Después de bajar del autobús, los dos jugadores indican haber recibido puñetazos, patadas y escupitajos, mientras eran insultados por aficionados, muchos de los cuales iban encapuchados", se puede leer en un comunicado de la fiscalía de Niza.

En la mañana del martes, la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) anunció que se personaría como "parte civil en las denuncias interpuestas". También lamentó unas "agresiones totalmente inaceptables".

El propio club propiedad del grupo Ineos anunció el martes por la tarde haber denunciado también los hechos.

Los aficionados del Niza han protagonizado diversos altercados violentos en las últimas temporadas. En agosto de 2022, el partido Niza-Olympique de Marsella tuvo que ser detenido después de que ultras del Niza invadiesen el terreno de juego y se encarasen con el delantero del OM Dimitri Payet, que previamente había sido alcanzado por una botella lanzada desde la grada.

