Investigación abierta por insultos racistas a Semenyo en partido de Premier League

La policía inglesa anunció haber abierto una investigación luego de los insultos racistas proferidos por un aficionado del Liverpool hacia el atacante ghanés Antoine Semenyo el viernes, durante la primera jornada de Premier League.

El extremo declaró el sábado que los insultos racistas que le fueron dirigidos lo marcarán "para siempre".

"No debido a las palabras de una persona, sino porque toda la familia del fútbol se ha unido" para apoyarlo, explicó.

El partido entre Liverpool y Bournemouth (4-2) se detuvo en el minuto 29 luego de que el jugador internacional informase de los insultos racistas por parte de un aficionado de los Reds, un hombre de 47 años que fue expulsado del estadio Anfield.

Después del partido, la Premier League anunció que se abriría una investigación interna y que mostraba todo su apoyo al jugador.

En un comunicado el campeonato inglés aseguró que iba a "trabajar con las partes implicadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios ofrecen un ambiente inclusivo y agradable para todos".

El viernes, el defensa y capitán del Liverpool, el neerlandés Virgil Van Dijk calificó el incidente de "vergüenza", e hizo un llamamiento para "educar a las generaciones jóvenes" contra el racismo.