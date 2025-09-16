Investigación de la ONU concluye que altos cargos israelíes incitaron al genocidio en Gaza

Por Emma Farge

GINEBRA, 16 sep (Reuters) -

Una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas concluyó el martes que Israel ha cometido genocidio en Gaza y que altos cargos israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, han incitado a cometer estos actos.

La Comisión cita ejemplos de la magnitud de las matanzas, los bloqueos de ayuda, los desplazamientos forzosos y la destrucción de una clínica de fertilidad para respaldar su conclusión de genocidio, sumando su voz a la de grupos de derechos humanos y otros que han llegado a la misma conclusión.

“En Gaza se está produciendo un genocidio”, afirmó Navi Pillay, presidenta de la Comisión de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados y exmagistrada de la Corte Penal Internacional.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes al más alto nivel, que han orquestado una campaña genocida desde hace casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino de Gaza”, añadió.

Israel se ha negado a cooperar con la comisión. La misión diplomática de Israel en Ginebra acusa a la comisión de tener una agenda política contra Israel.

El análisis jurídico de 72 páginas de la comisión es la conclusión más contundente de la ONU hasta la fecha, pero el organismo es independiente y no habla oficialmente en nombre de las Naciones Unidas. La ONU aún no ha utilizado el término genocidio, pero cada vez recibe más presiones para que lo haga.

Israel se enfrenta a un caso de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Rechaza tales acusaciones, alegando su derecho a la autodefensa tras el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1200 personas y hubo 251 rehenes, según cifras israelíes.

La guerra posterior en Gaza ha matado a más de 64.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, mientras que un monitor mundial del hambre afirma que parte de ella sufre hambruna.

La Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948, adoptada tras el asesinato masivo de judíos por la Alemania nazi, define el genocidio como crímenes cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.

Para que se considere genocidio, debe haberse producido al menos uno de los cinco actos.

La comisión de la ONU concluyó que Israel había cometido cuatro de ellos: matar; causar graves daños físicos o mentales; infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción total o parcial de los palestinos; e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos.

Citó como pruebas entrevistas con víctimas, testigos, médicos, documentos de fuentes abiertas verificados y análisis de imágenes por satélite recopiladas desde el comienzo de la guerra.

DESHUMANIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La comisión también concluyó que las declaraciones de Netanyahu y otros altos cargos son "pruebas directas de intención genocida". Cita una carta que escribió a soldados israelíes en noviembre de 2023 en la que comparaba la operación de Gaza con lo que la comisión describe como una "guerra santa de aniquilación total" en la Biblia hebrea.

El informe también nombra al presidente israelí Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant.

La sudafricana Pillay, que dirigió un tribunal de la ONU para Ruanda, donde más de un millón de personas fueron asesinadas en 1994, dijo que las situaciones eran comparables. "Cuando miro los hechos del genocidio ruandés, es muy, muy similar a esto. Se deshumaniza a las víctimas. Son animales, y por tanto, sin conciencia, puedes matarlas", afirmó.

Aunque la Corte Internacional de Justicia se refirió a otras declaraciones israelíes en relación con Gaza y los palestinos en su orden de medidas de excepción de 2024, no nombró a Netanyahu.

"Espero que, como resultado de nuestro informe, se abran también las mentes de los Estados", dijo Pillay, que se jubila en noviembre. (Información de Emma Farge; información adicional de Stephanie van den Berg en La Haya; edición de Lisa Shumaker; edición en español de Paula Villalba)