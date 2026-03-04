Investigación en Rhode Islan revela decenas de abusos de prelados católicos

Esto es lo que afirma un nuevo informe sobre abusos sexuales del clero publicado hoy por el fiscal general Peter Neronha.

El informe es el resultado de una investigación que duró varios años sobre la diócesis de Providence.

Neronha dijo que la verdadera magnitud del problema de los abusos por parte de sacerdotes en Rhode Island -el estado más pequeño de Estados Unidos, pero con la mayor proporción de católicos per cápita, casi el 40%- fue difícil de determinar durante mucho tiempo.

El fiscal expresó que comparte la opinión de las víctimas respecto a que no se hizo lo suficiente para abordar el problema, a pesar de que pasaron muchos años desde que el escándalo de la pedofilia en el clero emergió por primera vez en la cercana arquidiócesis de Boston a principios de 2002.

Neronha, quien es católico, comunicó a la diócesis de Providence que debe enfrentar la situación de manera directa: "No podemos posponer las soluciones y no podemos retrasar la justicia".

La investigación reveló que 75 sacerdotes abusaron de más de 300 víctimas desde los años 50, pero los números, según el informe, podrían ser mucho más altos.

La diócesis respondió admitiendo la plaga de los abusos sexuales, pero afirmó que el informe refleja la disposición de las autoridades católicas para compartir sus investigaciones internas tras un acuerdo firmado en 2019 con el estado: "No se trata de nuevas revelaciones, aunque el informe sugiere que se trata de un problema aún abierto". (ANSA).