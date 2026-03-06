Investigación francesa sobre muerte de bebé no halla relación con leche de fórmula retirada: fiscal

París, 6 mar (Reuters) - Una investigación judicial iniciada en Francia tras la muerte de un bebé no ha encontrado ninguna relación con la leche infantil Nestlé que había consumido y que fue retirada del mercado, informó el viernes la fiscalía de Burdeos

Se detectó cereulida, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos, en ingredientes procedentes de un proveedor chino de varios fabricantes de leche infantil, lo que provocó retiros preventivos en decenas de países y suscitó la preocupación de los padres

"En base al estado actual de la investigación, la muerte del bebé no parece estar relacionada con la leche que se le daba", dijo el fiscal en un comunicado

Los análisis realizados a la leche en polvo y reconstituida producida por Nestlé que consumió el bebé poco antes de su muerte no detectaron cereulida, según el comunicado. (Reporte de Sybille de La Hamaide, edición en español de Manuel Farías)