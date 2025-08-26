Investigación inicial israelí dice que cámara de Hamas fue objetivo de ataque en Gaza

(Agrega detalles, citas y contexto)

26 ago (Reuters) - Una investigación militar israelí inicial concluyó que las tropas atacaron lo que creían que era una posición de cámara de Hamás en la incursión del lunes contra un hospital de Gaza en el que murieron cinco periodistas, pero se ordenó una nueva pesquisa sobre cómo se tomó esa decisión.

Un responsable de seguridad israelí declaró el martes que ninguno de los cinco periodistas se encontraba entre los seis objetivos de Hamás abatidos.

Las fuerzas israelíes atacaron el lunes el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, matando al menos a 20 personas, entre ellas periodistas que trabajaban para Reuters, Associated Press, Al Jazeera y otros medios.

En su declaración del martes, el Ejército israelí dijo que las tropas identificaron lo que determinaron como una cámara "colocada por Hamás" en la zona para observar a sus fuerzas. Afirmó que operaron para eliminar la amenaza atacando y desmantelando la cámara.

El comunicado identificó lo que denominó como "varias lagunas" que el jefe del Estado Mayor de Israel había ordenado que se sigan examinando.

"En primer lugar, un nuevo examen del proceso de autorización previo al ataque, incluida la munición aprobada para el ataque y el momento de la autorización", señaló. "En segundo lugar, un examen del proceso de toma de decisiones sobre el terreno".

El comunicado indicó que el jefe del Estado Mayor hizo hincapié en que el Ejército israelí dirige sus actividades únicamente hacia objetivos militares.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el lunes que Israel lamenta profundamente lo que calificó como un "trágico percance".

El lunes, la señal de video en vivo de Reuters desde el hospital, en el que había estado trabajando el cámara Hussam al-Masri, contratista de la agencia de noticias, se cortó de forma repentina en el momento del ataque inicial.

Masri murió en el ataque.

Reuters y otros proveedores de noticias suelen transmitir imágenes de video en directo a medios de comunicación de todo el mundo durante acontecimientos noticiosos importantes para mostrar la escena desde el terreno en tiempo real.

Durante la guerra en Gaza, Reuters ha transmitido con frecuencia desde el hospital Nasser y en las últimas semanas había estado enviando imágenes diarias desde la posición del hospital que fue atacado.

Entre los periodistas muertos se encontraban también Mariam Abu Dagga, que trabajaba como freelance para Associated Press y otros medios; Mohammed Salama, de la emisora qatarí Al Yazira; Moaz Abu Taha, periodista freelance que colaboraba con varias organizaciones de noticias e, incluso, ocasionalmente con Reuters, y Ahmed Abu Aziz.

El fotógrafo Hatem Khaled, también colaborador de Reuters, resultó herido.

