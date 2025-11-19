Investigación judicial en Francia por afirmaciones negacionistas de la IA Grok

La justicia francesa amplió su investigación sobre el funcionamiento de la plataforma X de Elon Musk por "afirmaciones negacionistas" publicadas por su inteligencia artificial Grok, anunció el miércoles a AFP.

En la publicación investigada, que es objeto también de quejas de asociaciones como la Liga de Derechos Humanos (LDH), Grok afirma que las cámaras de gas del campo de exterminio nazi de Auschwitz fueron "concebidas para la desinfección con Zyklon B frente a la tifoidea (...) y no para ejecuciones masivas".

La sección de lucha contra la cibercriminalidad abrió a comienzos de julio una investigación contra X, antes Twitter, que puede tener como objetivo también a personas responsables de su funcionamiento.

La investigación, abierta tras los primeros señalamientos sobre una posible utilización del algoritmo X para fines de injerencia extranjera, fue abierta inicialmente por "alteración del funcionamiento" de un sistema informático y "extracción fraudulenta de datos", todo eso "en banda organizada".

La Alemania nazi exterminó 6.000.000 de judíos europeos durante la Segunda Guerra mundial.

En Auschwitz, más de 1.100.000 personas fueron asesinadas por los nazis, entre ellas una gran mayoría de judíos. El Zyklon B era el gas mortal utilizado para las cámaras de gas.

Las "afirmaciones negacionistas difundidas por la inteligencia artificial Grok, en X, fueron incluidas en la investigación en curso diligenciada por la sección de lucha contra la cibercriminalidad de la fiscalía de París, y el funcionamiento de la IA será analizado en ese marco", anunció la justicia.

Las asociaciones de la LDH y SOS Racismo anunciaron por su parte que presentaron demanda por "cuestionamiento de crimen contra la humanidad".

