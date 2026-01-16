Investigación sobre Banco Master en Brasil puede durar hasta seis meses, dice fuente

Por Ricardo Brito

BRASILIA, 16 ene (Reuters) - Los fiscales federales de Brasil podrían tardar entre cuatro y seis meses en analizar las pruebas reunidas en la última operación contra el liquidado Banco Master, dijo el viernes una fuente de la fiscalía general con conocimiento del caso. Hablando bajo condición de anonimato porque los planes no son públicos, la fuente señaló que los fiscales deben revisar el acceso autorizado por la corte a los registros bancarios y fiscales que cubren 101 personas y empresas, así como las pruebas incautadas en 42 lugares, sobre la base de las órdenes judiciales aprobadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Como resultado, es poco probable que lleguen a sus conclusiones en la primera mitad del año. Después, los fiscales decidirán si presentan cargos penales contra los implicados, incluido el accionista mayoritario del banco, Daniel Vorcaro.

Los abogados de Vorcaro dijeron que habían sido informados de las medidas de registro e incautación. La defensa niega la existencia de cualquier fraude atribuido al controlador del Banco Master.

Las pruebas proceden de la segunda fase de una operación policial federal de alto nivel llevada a cabo el miércoles contra el Banco Master.

Los tribunales también congelaron 5.700 millones de reales (US$ 1.060 millones) en activos pertenecientes a sospechosos investigados por presuntos delitos de asociación ilícita, gestión fraudulenta de una institución financiera, manipulación del mercado y blanqueo de dinero.

La primera fase de la investigación, en noviembre, se centró en el presunto uso de créditos fraudulentos por parte del prestamista, que el Banco Central de Brasil puso en liquidación ese mismo día.

Si bien Banco Master representa menos del 1% del total de activos bancarios de Brasil, su quiebra ha atraído la atención porque el prestamista alimentó su crecimiento con deuda de alto rendimiento comercializada como cubierta por el fondo privado de garantía de depósitos del país.

Los inversores están a la espera de que el fondo pague unos 41.000 millones de reales (US$ 7.630 millones) en activos.

(US$ 1 = 5,3719 reales)