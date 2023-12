DALLAS (AP) — Una fiscal en Texas dice que la investigación sobre las fallas policiales durante la masacre escolar en Uvalde seguirá en 2024, contrariando expectativas de que se reunirá un jurado especial antes de fin de año.

La fiscal del condado Uvalde, Christina Mitchell, declaró hace pocos días que su personal sigue investigando la lenta y titubeante respuesta policial a la masacre ocurrida en mayo de 2022, en que 19 estudiantes y dos docentes murieron.

Los investigadores enviaron a Mitchell sus hallazgos preliminares en enero y ella previamente había dicho que los fiscales presentarían evidencias a un jurado investigador este año.

La posibilidad de cargos penales contra algunos de los casi 400 oficiales que acudieron a la Escuela Primaria Robb, y que esperaron más de una hora antes de enfrentar al asesino, ha acechado a Uvalde desde que legisladores estatales acusaron a la policía a todo nivel de incumplir con su obligación de “proteger a vidas inocentes por encima de su propia seguridad”. El tema ha dividido a la comunidad de 15.000 habitantes, y mientras pasa más tiempo en la investigación, crece la frustración de las familias con la fiscal general.

“Es obvio que ella no está haciendo su trabajo”, dijo Velma Lisa Duran, cuya hermana Irma Garcia fue uno de los maestros asesinados. “No entiendo cómo esperan que vivamos en un lugar donde no hay consecuencias”.

Mitchell no contestó a preguntas de The Associated Press sobre cuándo ella espera que habrá un jurado investigador, cuál será el enfoque de su investigación y qué cargos penales está considerando.

“Mi oficina todavía está disecando la investigación de los Texas Rangers que es bastante voluminosa”, dijo la funcionaria al responder por email. “Una vez que concluyamos nuestra revisión de la investigación de los Rangers, reuniremos a un jurado investigador”.

Los Rangers, parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas, le enviaron a los fiscales sus conclusiones preliminares a inicios de este año. Pero Mitchell dice que la investigación de la agencia continuó después de eso, y le dijo al San Antonio Express-News que necesitará hasta fines del 2023 para presentar un caso al jurado porque solo fue en julio que recibió el expediente completo.