Investigación sobre derrumbe en mina chilena de Codelco tomará meses: regulador

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 7 oct (Reuters) - El regulador minero de Chile, Sernageomin, prevé que finalizar la investigación del accidente fatal que afectó en julio a la mina de cobre El Teniente de la estatal Codelco tomaría meses, dijo el martes a Reuters el jefe del organismo, Andrés León.

El accidente, que dejó seis trabajadores fallecidos, llevó incluso a detener por varios días todas las operaciones de extracción del yacimiento estrella de Codelco, y actualmente la empresa busca recuperar la normalidad en las operaciones que no fueron directamente impactadas.

"Por la complejidad del accidente es difícil determinar una fecha exacta, pero en los próximos meses deberíamos tener un avance que podamos informar", señaló León tras participar en un evento público.

Desde el momento del incidente, fiscalizadores mineros, laborales y la fiscalía han realizado inspecciones en todas las áreas de la mina buscando las causas del evento y eventuales responsabilidades.

"Esta etapa tiene que ver con revisión de antecedentes, recopilación y levantamiento de información, principalmente están las coordinaciones con Fiscalía y otros organismos vinculados", agregó León.

Además de una investigación interna, Codelco convocó una auditoría independiente de expertos con el objetivo de determinar las eventuales fallas que llevaron al desenlace fatal. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)