Investigadas 193 personas por vandalismo en las protestas por la mejora de servicios públicos en Marruecos

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía marroquí ha abierto este miércoles una investigación contra un total de 193 personas por supuestos actos de violencia y vandalismo durante las protestas que en los últimos días han sacudido el país norteafricano contra el deterioro de las condiciones de vida y para reclamar al Gobierno reformas en los sectores educativo y sanitario.

Así lo ha confirmado el magistrado Zakaria Laroussi en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias estatal MAP en las que ha indicado que los actos atribuidos a los acusados incluyen apedreamientos contra las fuerzas del orden, daños a vehículos y tiendas, robos, incendio de vehículos estatales, vandalismo contra bienes públicos, violencia y obstrucción del tráfico en la vía pública.

Además, ha señalado que algunos de los investigados publicaron contenido en redes sociales para "incitar" a los usuarios a protestar en las calles, asegurando que se llegó a difundir contenido de manifestaciones organizadas fuera de Marruecos para "engañar" a la población.

"Como se reveló en esta investigación, un grupo de menores estuvo involucrado y fue remitido al juzgado de menores para que se tomen las medidas legales pertinentes", ha agregado en una comparecencia en la que ha indicado que 24 de los acusados se encuentran en arresto domiciliario, 16 han sido encarcelados y 19 siguen siendo buscados por la Justicia, mientras que del resto no ha revelado más detalles.

Las autoridades marroquíes han estimado este miércoles en 409 los detenidos durante las protestas de los últimos días para reclamar al Gobierno una serie de reformas en los sectores de la educación y la sanidad. Además, se han notificado 286 personas heridas, si bien la mayoría de ellos (263) son miembros de las fuerzas de seguridad, que presentan diversos grados de gravedad, según la versión oficial, mientras que los 23 restantes son manifestantes.

Las protestas, las de mayor seguimiento en Marruecos desde las que sacudieron la región del Rif entre 2016 y 2017, arrancaron durante el fin de semana tras las convocatorias formuladas por dichas organizaciones, que han apelado a manifestaciones "pacíficas y civilizadas" siendo convocadas a través de plataformas como Instagram, TikTok y Discord.