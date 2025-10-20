Investigador Claudio Sáez Avaria, Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina
El investigador Claudio Sáez Avaria, Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -
El profesor de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante Claudio Sáez Avaria ha sido galardonado con el IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, informa la fundación en un comunicado este lunes.
Sáez ha sido reconocido por su trayectoria investigadora centrada en el desarrollo de herramientas de biotecnología ambiental para la detección y monitoreo de la contaminación marina.
El galardón será entregado este martes en Alicante, en un acto que también servirá para entregar el III Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina al investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEABCSIC) Óscar Serrano.
El presidente de Banco Sabadell y su Fundación, Josep Oliu, ha señalado que este premio "reconoce las trayectorias de científicos que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad y la conservación del medio marino".
La Fundación ha señalado que el premio forma parte de su compromiso de "reconocer el mejor talento investigador y dar relevancia al impacto de sus líneas de investigación para el progreso y bienestar de las personas".
Otras noticias de Contaminación ambiental
- 1
Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania
- 2
Solo en Off | Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada
- 3
Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”
- 4
Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA